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Haber Merkezi

Emniyet birimleri suçlulara göz açtırmıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, siber suçlar ve organize suç örgütlerine yönelik kararlı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen son operasyona dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

102 ŞÜPHELİDEN 64'Ü TUTUKLANDI

6 il merkezli jandarma tarafından “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7,5 milyar TL’lik hesap hareketi tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 64’ü tutuklanırken 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

18 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin olmak üzere toplam 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

- Sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmak,



- İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlamak,



- İnternet ortamında müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

MASAK raporları sonucu; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 Milyar 500 Milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi.

Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.