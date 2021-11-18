18 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 22 bin 234 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 234

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıkarken, 226 kişi ise hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA, AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI. Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 119 MİLYONA ULAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 972 bin 966, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 904 bin 400, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 812 bin 762 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 119 milyon 29 bin 798.