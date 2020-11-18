18 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında 4 bin 215 kişi daha hastalığa yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı güncel tabloya göre bugün 4 bin 215 kişi daha koronavirüsle enfekte olarak hastalığa yakalandı.

Tedavi altındaki 2 bin 592 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Buna karşılık 116 vatandaşımız ise vefat etti.

"VİRÜSÜN YAYILIMI BİZİ ZORUNLU TEDBİRLER ALMAYA MECBUR BIRAKIYOR"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin." notuyla yaptı.