18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları! En anlamlı, duygusal, resimli Çanakkale mesajları ve sözleri..

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları! En anlamlı, duygusal, resimli Çanakkale mesajları ve sözleri..

18 Mart Çanakkale ve Şehitleri Anma Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlar, mesaj ve sözler ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Çanakkale Zaferine dair en anlamlı resimli mesajlar ve sözler..

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde zafer mesajları ve sözleri ilgiyle araştırılıyor.

Her yıl 18 Mart tarihinde günün anlam ve önemine uygun mesajlar paylaşılır, şiirler okunur, fotoğraflar ilgi görüyor.. Resimli, en güzel, duygulu, anlamlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü paylaşımları dikkat çekiyor.

İşte 106. yılına özel Çanakkale Zaferi kutlama mesajları, şiirleri ve anlamlı sözler..

ANLAMLI, DUYGULU VE RESİMLİ ÇANAKKALE MESAJLARI

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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA MESAJLARI

Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

“Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.. Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

Çanakkale zaferi İmanın imkânı, ebabillerin filleri yendiği gündür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! Mehmet Akif Ersoy

Dur yolcu! Bilmeden gelip geçtiğin bastığın bu toprak bir devrin batığı yerdir. Çanakkale destanının 106. Yılını saygıyla anıyoruz.

Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir. Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo Mıkı

Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. Churchill

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir! Necmettin Halil Onan

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Yedi düvele karşı iman ve inancıyla Dur! Diyen ve Çanakkale Zaferi’ni bizlere yaşatan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Allah aynı inanç ve şuuru bizlere de nasip etsin.

Ordu Yok! Dediler, kurulur! Dedi. Para Yok! Dediler, bulunur! Dedi. Düşman çok! Dediler, yenilir! Dedi. Ve dediklerini yaptı. O, Atatürk’tü! 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun.

Çanakkale zaferi, Türk askerlerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!

Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.