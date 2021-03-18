Tarihimizin en önemli zafer günlerinden birisi olan bugün, Çanakkale Zaferi'ni ruhunda yaşamak isteyenlere özel bir şiir dinletisi hazırladık.

Tarih 18 Mart 1915...

Türk ulusunun millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı destan...

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan kararlılık...

Türk askeri tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 106. yıl dönümü.

Birlik ve beraberliğin gösterildiği, tarihin en güçlü dönüm noktası olarak Türkiye'nin hafızasına kazanan bu zafer, unutulmaz kahramanlık destanlarının yazıldığı ve sadece Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi.

Yüzyılın en büyük, en kanlı savaşlarından birisine sahne olan 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u da alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü ele geçirmek istemesi ve daha sonra bir milletin kaderini değiştirecek zaferdir Çanakkale...

O günleri en iyi anlatacak adeta sizleri o siperlerde yaşananlara götürecek özel bir şiirle baş başa bırakıyoruz;

O ŞİİR:

18 Mart Çanakkale Zaferi şiiri