18 Mart Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

Bakanlığın güncellediği tabloya göre bugün 184 bin 452 korona testi yapıldı.

20 BİN 49 POZİTİF VAKA

Yapılan testlerin 20 bin 49'u pozitif çıktı. Pozitif vakaların arasında ise 902 kişinin semptomlu hasta oldukları belirlendi.

81 CAN KAYBI

Hastanelerde korona tedavisi gören 18 bin 615 kişi ise bugün sağlığına kavuştu.

81 kişi daha ise virüse yenilerek hayatını kaybetti.