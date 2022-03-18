18 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 126 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 123 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 126

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 117 koronavirüs testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 20 bin 274 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,26

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 421 bin 935'e yükseldi.