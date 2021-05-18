18 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 11 BİN 937

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 916 semptomlu hasta belirlendi.

203 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 10 bin 125 kişi sağlığına kavuşurken, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 bin 186 oldu.