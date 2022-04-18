- Haberler
- Gündem Haberleri
- 18 Nisan Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
18 Nisan Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 09:21
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 18 Nisan Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...
18 Nisan dolar ve euro ne kadar?
Dolar/TL yeni haftaya yatay seyirle başladı. Dolar 14,63 işlem görürken Euro/TL ise 15,79 TL’de yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Öte yandan TCMB, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.