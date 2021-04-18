18 Nisan Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 koronavirüs testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 55 BİN 802

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 3 bin 101 semptomlu hasta belirlendi.

318 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 43 bin 856 kişi sağlığına kavuşurken, 318 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 3,5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 926 oldu.

VAKALAR DÜŞTÜ, VEFAT SAYISI YÜKSELDİ

Öte yandan 17 Nisan tarihli koronavirüs verilerinde 288 vatandaşımız yaşamını yitirirken, bugün bu sayı 318'e çıktı.

Vefat sayısındaki yükseliş korkuturken, vakalar düşmeye başladı.

Yine dün yayınlanan tabloda 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıkmıştı.

Bugün bu rakam 55 bin 802'ye düştü.