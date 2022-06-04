18 soruda kiracı ve ev sahibi hakları

Artan kiralar cep yakıyor, binlerce lira ödeyen kiracılar “mağduruz” diyor. Ev sahipleri ise bu artışı enflasyona bağlıyor. Hal böyle olunca da mahkemelerin kapıları her zamankinden daha çok aşınıyor.

TÜİK’in verdiği son enflasyon rakamları ile birlikte kiralar artarak yeniden şekillendi.

Artık büyükşehir başta olmak üzere birçok ilde uyguna kiraya çıkabilmek, eskisi kadar mümkün değil.

Hem kiracı hem de ev sahibinin belli bir fiyat üzerinde anlaşması güçlenirken, orta yolu bulamayanlar mahkemelerin yolunu tutuyor.

Kiracı ve ev sahibi hakları

O davaların çoğuna tanıklık eden Avukat Burak Önder, 18 soruda kiracı ve ev sahibi haklarını anlattı:

İşte o sorular ve cevapları:

- Ev satın aldık, içinde kiracı var. Evde biz oturmak istiyoruz, ne yapmamız gerekir?

- Ev satın aldık, kiracının kendi şartlarımızda devam etmesini istiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

- Satın aldığımız evin aidat borcu var. Bu borçtan bizim de sorumluluğumuz olacak mı?

- Bir ev satın aldık. Faturaları üzerimize almak konusunda ne yapmalıyız?

- Konut satın almak istiyoruz. Tapuya gittik ama mal sahibi vazgeçti. Yapabileceğimiz bir şey var mı?

- Evimizi kiraya verdik. Kira sözleşmesi en fazla ne kadar uzatılabilir?

- Evimizi kiraya verdik, depozito istiyoruz. Peki, bunun sınırı ne?

- Evimizi kiraya verdik. Kira artış oranı en fazla ne kadar olabilir?

- TÜFE’nin altındaki bir rakama anlaştık. Bu durum karşımıza dava konusu olarak çıkar mı?

- TÜFE’den artırım yaptık, sonra o bölgede kira fiyatları yükseldi. Biz kiramızı hangi şartlarda güncelleyebiliriz?

- Kiracı bir yıldan önce evi terk etti. Bu durumda anlaştığımız kiranın tamamını talep edebilir miyiz?

- Evimizi kiraya verdik, kiracımız kirasını aksatıyor. Bu durumda tahliye yapılır mı?

- Evi kiralayanın içerisindeyken odalarını ya da tüm daireyi kiralamaya hakkı var mı? Yapılabilir ise koşulları neler?

- Kiracıların evlerini tekrar kiralamasında oturdukları binaya karşı sorumlulukları doğar mı?

- Apartman sakinleri kiracıdan şikayetçi olursa ne yapılmalı?

- Kiracımızı hangi şartlarda tahliye edebiliriz?

- Ev kiraladık ve sonrasında evden çıktık, eve de zarar vermedik. Depozitoyu geri alabilir miyiz?

- Ev sahibi evin yıpranıp yıpranmadığını kontrol ediyor. Bunu yapmaya hakkı var mı?