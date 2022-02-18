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- 18 Şubat Cuma 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
18 Şubat Cuma 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 09:52
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 18 Şubat Cuma 2022 piyasalardaki son durum...
18 ŞUBAT 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Merkez Bankası'nın faizi yılın ikinci toplantısında da yüzde 14'te bırakmasının ardından dolardaki hareket değişmedi.
Kur haftanın son işlem gününde 13,60 civarında işlem görüyor. Euro/TL de 15,50, sterlin/TL de 18,50 seviyesinde hareket ediyor.
Döviz piyasasında enflasyona yönelik atılacak adımlar, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Fed'den gelecek açıklamalar takip edilecek.
- DOLAR: 13,60
- EURO:15,50