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18 Şubat Cuma 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

18 Şubat Cuma 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 18 Şubat Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?