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    18 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    18 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.02.2021 - 20:43
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 20:58
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    Sağlık Bakanlığı tarafından günün güncel verileri paylaşıldı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 115 bin 406 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye ulaştı.

    7 BİN 241 VAKA

    Yapılan testler sonucu 7 bin 241 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 217 oldu.

    83 KİŞİ VEFAT ETTİ

    83 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 27 bin 187'ye yükseldi.

    18 Şubat Türkiye de koronavirüste son durum #1

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