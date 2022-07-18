18 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

18 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 18 Temmuz Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrasında altın fiyatlarında düşüş gözleniyor.

Gram altın 959 lira, çeyrek altın 1.604 ve Cumhuriyet altını ise 6 bin 599 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 1.715 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Peki 18 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 957,85

Gram altın satış: 958,01

Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Cumhuriyet altını alış: 6.507,00

Cumhuriyet altını satış: 6.605,00

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın alış: 3.185,00

Yarım altın satış: 3.271,00

Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Çeyrek altın alış: 1.597,00

Çeyrek altın satış: 1.635,00

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın alış: 6.370,00

Tam altın satış: 6.518,00