18 Temmuz Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

18 Temmuz Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 18 Temmuz Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor. Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 18 Temmuz Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

18 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

Yeni haftaya başlanırken, doların 17 TL’nin üzerindeki seyri sürüyor. Serbest piyasada dolar 17,45 liradan euro ise 17,64 liradan işlem görüyor. Geçen hafta perşembe günü, kapanışta doların satış fiyatı 17,49 lira, euro satış fiyatı ise 17,4490 lira olmuştu. Uzun bayram tatili sonrasında haftanın ilk işlem gününe dolar 17,45 liradan, euro 17,64 liradan başladı.

Bu hafta gözler merkez bankalarında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Aynı gün küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. İçeride Merkez Bankası'nın değişikliğe gitmemesi, dışarıda Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puan ile ilk faiz artış sürecine başlaması bekleniyor.