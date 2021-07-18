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- 18 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası
18 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 63 milyonu aştı.
- AA & Ensonhaber
- 18.07.2021 - 20:25
- Güncelleme : 18.07.2021 - 20:36
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 7 BİNİN ÜZERİNDE
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 446 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 63 MİLYONU AŞTI
Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 38 milyon 942 bin 491 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 20 milyon 719 bin 853 oldu.
Toplam uygulanan doz miktarı ise 63 milyon 290 bin 483 oldu.
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