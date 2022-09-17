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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Şangay Teşkilatı'na üye olmak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı hedeflediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 17:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Şangay Teşkilatı'na üye olmak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı hedeflediklerini söyledi.

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