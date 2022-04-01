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    Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı

    TCDD Taşımacılık A.Ş., 30 Mart'ta Marmaray'ın 616 bin 15 yolcu taşıyarak, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını duyurdu.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 12:40
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    Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı

    İstanbul'un en önemli ulaşım araçlarından Marmaray'da bir yolcu rekoru daha kırıldı.

    Açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'den geldi.

    616 BİN 15 YOLCU

    Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray'da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray’la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. Bir milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Marmaray da günlük yolcu rekoru kırıldı #1


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