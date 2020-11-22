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- MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
- AA & Ensonhaber
- 22.11.2020 - 15:58
- Güncelleme : 22.11.2020 - 16:31
Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, başarılı operasyonlarına her gün bir yenisini daha ekliyor.
KUZEY IRAK VE SURİYE'DE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO