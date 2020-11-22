Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, başarılı operasyonlarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

KUZEY IRAK VE SURİYE'DE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO