2022 fındık fiyatları açıklandı mı? İl il fındık fiyatları belli oldu mu?

2022 fındık fiyatları açıklandı mı? İl il fındık fiyatları belli oldu mu?

Fındık fiyatlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu oldu. Peki 2022 fındık fiyatları belli oldu mu? İşte cevabı..

Fındık üreticileri, 2022 fındık fiyatları ile ilgili aramalara başladı.

Fındık üreticileri ve tüketicileri için oldukça önemli olan Giresun, Samsun, Ordu fındık fiyatları ne kadar oldu, belli oldu mu? soruları yanıt aramaya devam ediyor.

Ağustos ve Eylül aylarında toplanacak mahsulün değeri için geri sayım başladı.

Bu yılki fındık satış fiyatı için gerekli değerlendirmeler, Karadeniz bölgesi özelinde yapıldı.

2022 fındık fiyatı açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyaretine kilitlenen üretici ve tüketicinin merakla beklediği oranların ise bugün belli olacağı düşünülüyor.

Henüz fındık kilogram fiyatı belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

''Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır.

Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor"