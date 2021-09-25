MSB: 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Mehmetçik, terör örgütüne göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ BAŞARILI BİR OPERASYON DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."



