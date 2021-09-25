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    MSB: 6 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 25.09.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 15:17
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    MSB: 6 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, terör örgütüne göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ BAŞARILI BİR OPERASYON DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."


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