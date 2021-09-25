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- MSB: 6 terörist öldürüldü
MSB: 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 25.09.2021 - 14:55
- Güncelleme : 25.09.2021 - 15:17
Kahraman Mehmetçik, terör örgütüne göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ BAŞARILI BİR OPERASYON DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."