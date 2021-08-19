19 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 19 bin 320 yeni vaka tespit edilirken 216 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 320

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 87 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 45 milyon 304 bin 742, 2. doz uygulanan aşı miktarı 34 milyon 446 bin 15, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 362 bin 337 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 87 milyon 195 bin 574.

BAKAN KOCA: HIZLA DAHA DÜŞÜK VAKA SAYILARINA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart."