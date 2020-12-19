19 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 241 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel korona tablosunu paylaştı.

Güncel tabloya göre bugün de vaka sayısı 30 binin altına düşerek 22 bin 195 oldu.

Hastanede tedavileri biten 25 bin 516 kişi taburcu olurken, 241 kişi daha hayatını kaybetti.

"AĞIR HASTA VE AKTİF VAKA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." notuyla yaptı.