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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.