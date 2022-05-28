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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • 28.05.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 14:47
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütleriyle mücadelesi devame diyor.

    Çeşitli operasyon bölgelerinde başarılı operasyın gerçekleştiren kahraman komandolar, teröristleri birer birer leş ediyor.

    Milli Savuma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki bir başarılı haberi daha duyurdu.

    3 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 teröristin öldürüldüğü aktarılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi;

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."


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