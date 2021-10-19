19 Ekim Muhtarlar Günü: Muhtar nasıl olunur? İşte şartları ve görev tanımı

19 Ekim Muhtarlar Günü: Muhtar nasıl olunur? İşte şartları ve görev tanımı

19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle vatandaşlar muhtar nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur merak ediyor. Muhtar olma yaşı, şartları ve maaşları araştırılıyor. İşte muhtarlık hakkında her şey...

Muhtarlar Günü, 2015 yılından bu yana ekim ayında kutlanan özel bir gündür.

Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık görevinin 1829'dan bu yana sürdürüldüğü, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde bir aracı rol oynadığı belirtilerek, muhtarlığın tarihsel bağlarını korumak için 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda vatandaşlar da muhtarlık mesleğine dair detayları inceliyor. Muhtar nasıl olunur, muhtarlar ne iş yapar, ne kadar maaş alır merak ediliyor.

Muhtar olmanın şartları ve görev tanımı da araştırılan konular arasında yer alıyor.

İşte muhtarlara dair merak edilen her şey haberimizde...

MUHTAR NEDİR?

Sözlükte “seçilmiş” anlamına gelen muhtâr terim olarak “mahalle veya köyün işlerini yönetmek için atanmış/seçilmiş idareci” demektir.

Köy ve mahalleler için tüzel kişiliği ele alırken, 5 yıllık bir görev süreci bulunmaktadır. Bölgedeki mahalle veya köy halkı tarafından seçimle gelen muhtar, azaları ile beraber gerekli görevleri yerine getirir.

GÖREV TANIMI

Muhtarlar 5 yıllık hizmet süreleri boyunca önemli görevleri üstlenir. 4 tane aza ile çalışan muhtarın görev tanımı içerisinde şunlar yer alır:

Köyün yol, çeşme gibi ihtiyaçlarının yerel yönetime bildirilmesini sağlamak,

Yapılan yol, çeşme ya da köprü gibi ortak kullanım alanlarının gerektiğinde bakım ve onarımını gerçekleştirmek,

Merkezi yönetimin köydeki temsilcisi olarak kabul edildiğinden hükümet uygulamalarının ve ilgili yönetmeliklerin halka ilan edilmesini sağlamak,

Köyün ortak işlerinin imece usulü tamamlanmasını sağlamak,

Seçim dönemlerinde, sandık seçim kurullarına iştirak etmek,

Asker çağındakilerin kimlik çizelgelerini ve seçim listelerini askıya çıkarmak,

Bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerini (engelli, muhtaç, yaşlı vs.) tespit ederek bu kişilerin devlet desteğinden yararlanmasına yardımcı olmak,

Salgın hastalıklar gibi bulaşıcı ve kritik hastalıklara sahip kişileri vakit kaybetmeden sağlık kurumlarına bildirmektir.

NASIL MUHTAR OLUNUR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 25 yaşını tamamlamış her birey muhtar olabilir. Seçim üzerinde ilgili köy veya mahalle sakinlerinin verdiği oylar üzerinden en çok oyu toplama ile beraber muhtar olunur. Ülke çapında belediye seçimleri ile beraber aynı zamanda gerçekleştirilir.

MUHTAR OLMA YAŞI 2021

25 yaşını tamamlayan her T.C. vatandaşı muhtar olabilir.

MUHTAR OLMA ŞARTLARI

Türk olmak,

Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydan beri o mahallede oturmakta bulunmuş olmak,

25 yaşını bitirmiş olmak,

Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

Türkçe okur yazar olmak.

MUHTAR MAAŞI 2021

Muhtar ödeneği, her ayın on beşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödeniyor. Son yapılan zamla, muhtar maaşları 2 bin 652 lira oldu.

Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir.

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi:



"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."