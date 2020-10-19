19 Ekim Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar Günü ne zamandan beri kutlanır?

19 Ekim Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar Günü ne zamandan beri kutlanır?

Muhtarlar Günü olarak ilan edilen 19 Ekim Türkiye'de uzun zamandır kutlanmaktadır. Muhtarlar günü nedir, neden kutlanır?

Köy ve mahallelerin yönetiminin başında bulunan Muhtarların ihtiyaçlarına ve karşı karşıya kaldıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla kutlanan Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar günü ne zamandan beri kutlanır?

MUHTAR KİMDİR?

Kelime anlamı bakımından "Seçilmiş kişi" olarak ifade edilen muhtar; bir köyün ya da mahallerin yönetiminden sorumlu kişi olarak kabul görür. 5 yıllık görev süresi olan muhtar, köy ve mahallelerde tüzel kişiliği temsil eder.

Mahalle ve köy halkı tarafından adaylar arasından seçilen muhtar, azaları ile birlikte mahalle ya da köyün idari işlerini yürütür. Bulunduğu bölgenin temsilcisi olmakla birlikte görev alanı içerisine giren mahalde yasaların halka duyurulmasını da sağlar.

MUHTARIN GÖREVLERİ NELERDİR?

Muhtarlar 5 yıllık hizmet süreleri boyunca önemli görevleri üstlenir. 4 tane aza ile çalışan muhtarın görev tanımı içerisinde şunlar yer alır:

Köyün yol, çeşme gibi ihtiyaçlarının yerel yönetime bildirilmesini sağlamak,

Yapılan yol, çeşme ya da köprü gibi ortak kullanım alanlarının gerektiğinde bakım ve onarımını gerçekleştirmek,

Merkezi yönetimin köydeki temsilcisi olarak kabul edildiğinden hükümet uygulamalarının ve ilgili yönetmeliklerin halka ilan edilmesini sağlamak,

Köyün ortak işlerinin imece usulü tamamlanmasını sağlamak,

Seçim dönemlerinde, sandık seçim kurullarına iştirak etmek,

Asker çağındakilerin kimlik çizelgelerini ve seçim listelerini askıya çıkarmak,

Bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerini (engelli, muhtaç, yaşlı vs.) tespit ederek bu kişilerin devlet desteğinden yararlanmasına yardımcı olmak,

Salgın hastalıklar gibi bulaşıcı ve kritik hastalıklara sahip kişileri vakit kaybetmeden sağlık kurumlarına bildirmektir.

MUHTARLAR GÜNÜ NEDİR?

19 Ekim Muhtarlar Günü 2015 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan bir genelgeyle kabul edildi. Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren genelgede yer alan ifadeler şöyle:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."