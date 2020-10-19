19 Ekim Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 75 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 1958 yeni hasta tespit edilirken 75 kişi yaşamını yitirdi.

Tedavi altındaki 1424 kişi ise sağlığına kavuştu.

"AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMADAN MÜCADELEMİZİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAMIZ GÜÇ"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." notuyla yaptı.