19 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 30 bin 862 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 223 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİN 862

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 114 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 966 bin 932, 2. doz uygulanan aşı miktarı 47 milyon 585 bin 869, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 892 bin 702 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 114 milyon 425 bin 692.

BAKAN KOCA: ÜÇÜNCÜ DOZ KORUMA KALKANI DOZUDUR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur."