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    19 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 266 bini geçti. Virüs son 24 saatte 68 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 19:12
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    19 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

    68 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 445 oldu.

    Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 538 olarak belirlendi.

    "BUGÜN AĞIR HASTA SAYIMIZ 1432'YE ULAŞTI"

    Bakan Fahrettin Koca paylaşımı, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." notuyla yaptı.

    19 Eylül Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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