19 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıkarken 213 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsle mücadeleye ilişkin verileri güncelledi.

213 CAN KAYBI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı güncel tabloya göre bugün 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıkarken 213 kişi hayatını kaybetti.

"SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR"

Fahrettin Koca paylaşımında, "Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." ifadelerini kullandı.



