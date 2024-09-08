19 gün oldu: Narin Güran'ı arama çalışmalarında son durum 19 gündür aranan Narin Güran'dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kuran Kursu'na giden Narin Güran geri dönmedi.

8 Yaşındaki Güran'ın eve dönmemesinin akabinde telaşlanan ve köylülerle aramaya çıkan aile, bir ize rastlamadı.

Ailenin ve köylülerin telaşlanması ve haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, 19 gündür Narin Güran'ı arıyordu.

Önce ağabeyi ardından annesi ve son olarak da amcası gözaltına alınan Güran'dan acı haber geldi.

CANSIZ BEDENİ BULDU

21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

AMCAYI ZİYARET

Narin'in cansız bedeni bulunurken, küçük kızla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Narin'in anne ve babasının, soruşturma kapsamında tutuklanan amcayı ziyaret ettiği öğrenildi.

NARİN'İN DNA'SININ BULUNDUĞU ARAÇ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Narin Güran'ın tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'in DNA izleri bulunan araç kriminal inceleme için Van'a götürüldü.

Sökülen ön yan koltuğun altında da DNA bulgusuna rastlanırken araç da ilk kez görüntülendi.

BÖLGE DİDİK DİDİK TARANDI

8 yaşındaki Narin'i bulabilmek için bölge İHA'larla tarandı. İhbar üzerine Eğertutmaz Deresi'nde çalışma başlatan ekiplere özel eğitimli köpekler de eşlik etti.

EVLER, AHIRLAR, KUYULAR ARANIYOR

Öte yandan jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanan olayda küçük kızı son gören arkadaşı konuştu. 9 yaşındaki M. adlı kız, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in de “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini söyledi.