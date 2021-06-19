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19 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 19.06.2021 - 19:31
- Güncelleme : 19.06.2021 - 19:42
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 480
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 494 semptomlu hasta belirlendi.
51 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 195 kişi sağlığına kavuşurken, 51 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 122 oldu.