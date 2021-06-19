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    19 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    19 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.06.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 19:42
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 480

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 494 semptomlu hasta belirlendi.

    51 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 195 kişi sağlığına kavuşurken, 51 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 122 oldu.

    19 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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