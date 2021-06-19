19 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 480

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 494 semptomlu hasta belirlendi.

51 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 195 kişi sağlığına kavuşurken, 51 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 122 oldu.