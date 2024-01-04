19 ilde eş zamanlı Sibergöz-11 Operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 45 kişi yakalandı Yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği gibi suçlarla mücadele için ekipler, 19 ilde Sibergöz-11 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 45 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması adına çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çetelere, zehir tacirlerine ve dolandırıcılara yönelik harekete geçen ekipler, her geçen gün başarılı bir operasyona imza atıyor.

Bu kapsamda Sibergöz operasyonlarıyla suçlular mercek altına alınıyor.

"14 kişi tutuklandı"

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen Sibergöz-11 operasyonunun ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"19 ilde eş zamanlı olarak “Ödeme Sistemleri ve Bilişim”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” Suçlarıyla mücadele kapsamında “SİBERGÖZ-11” Operasyonları düzenlendi. 45 şüpheli yakalandı. 14’ü tutuklandı."

"Göz açtırmayacağız"

Paylaşımın devamında ise şöyle denildi:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Sizlerin Duası ve Desteğiyle Onlara Göz Açtırmayacağız.

E-ticaret platformları ve internet siteleri mercek altında

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

Letgo, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden “Ürün Satışı ve Araç Kiralama” temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüpheli yakalandı.

İllerdeki operasyonlar

Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7’si tutuklandı.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3 şahıs tutuklandı.



Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4’ü tutuklandı.

Yakalanan 7 şüphelinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

"Operasyonlarımız artarak devam edecek"