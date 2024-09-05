19 ilde FETÖ operasyonu: 34 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı 19 ilde FETÖ'ye yönelik devam eden Kıskaç-26 operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor.

Ülkenin dört bir yanında devam eden operasyonlarla, terör örgütlerine karşı etkin bir şekilde mücadele ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen Kıskaç-26 operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR



19 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-26” operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

OPERASYONUN DETAYLARI