19 ilde FETÖ operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor.
Ülkenin dört bir yanında devam eden operasyonlarla, terör örgütlerine karşı etkin bir şekilde mücadele ediliyor.
İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen Kıskaç-26 operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı.
34 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR
19 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-26” operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek
OPERASYONUN DETAYLARI
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek
- Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-26” operasyonlarında şüphelilerin;
- Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,
- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu;
- Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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