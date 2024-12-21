Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi, ülke genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, yeni bir operasyonla ilgili ayrıntıları paylaştı.

19 ilde eş zamanlı düzenlenen GÜRZ-30 operasyonunda toplam 40 şüpheli yakalandı.

40 ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.



Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz



- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

- Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek,

- Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak,

- Terör örgütüne finans sağlamak,

- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.



Operasyonlar sonucu:

- Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri,

- Çok miktarda uyuşturucu madde ile

- Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.