Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi, ülke genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, yeni bir operasyonla ilgili ayrıntıları paylaştı.
19 ilde eş zamanlı düzenlenen GÜRZ-30 operasyonunda toplam 40 şüpheli yakalandı.
40 ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz
- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
- Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek,
- Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak,
- Terör örgütüne finans sağlamak,
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Operasyonlar sonucu:
- Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri,
- Çok miktarda uyuşturucu madde ile
- Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
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