19 ilde siber suç operasyonları: 200 gözaltı

Siber suçlarla mücadele sürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada 19 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"VATANDAŞLARIMIZIN MADDİ VE MANEVİ ZARA GÖRMESİNİ ENGELLEDİK"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 200 şüpheliyi yakaladık.



Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

"65 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

19 il merkezli “nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis” suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; 65’i tutuklandı, 48’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE SORGULAMA KONULARINDA PAYLAŞIMLAR YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “görev yap kazanç sağla ve ürün satışı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENEN İLLER