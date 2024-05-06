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Yüksek gelir vaatleriyle insanları kandırarak tuzağına çeken çeteler, yakın takibe alındı.

Ülke genelinde siber suçlarla mücadele amacıyla Sibergöz operasyonları yürütülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir operasyonu duyurdu.

"51 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Tespit edilen suçlar

- Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Şırnak, Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde, Sakarya, Manisa, Diyarbakır, Kütahya, Trabzon, Siirt ve Malatya’da düzenlenen “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında;



ŞIRNAK:

- Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma sonucu; Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda;

- İnternet siteleri üzerinden sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.



MANİSA:

- Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar

sonucu; Manisa merkezli Adana, Mersin, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Kütahya ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda;

- Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle forex üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç

elde ettiği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.



SİİRT:

- Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; Siirt merkezli Adana ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda;

- Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde edip “FETÖ silahlı terör örgütüne adınız karıştı” iddiası ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



DİYARBAKIR:

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır merkezli Denizli, Malatya ve İstanbul’da düzenlenen

operasyonlarda;

- İnternet sitesi üzerinden “sahte araç ilanı” ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



- Ayrıca ilk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 Milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edildi.