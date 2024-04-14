19 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 49 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin son gerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi verdi.

Son operasyon, şehir merkezinde bulunan terör örgütü mensuplarına karşı gerçekleştirildi.

Ekipler, bayram tatili süresince de operasyonlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

"49 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

19 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “BOZDOĞAN-25”operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek