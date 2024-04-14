19 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 49 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin son gerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi verdi.
Son operasyon, şehir merkezinde bulunan terör örgütü mensuplarına karşı gerçekleştirildi.
Ekipler, bayram tatili süresince de operasyonlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
"49 şüpheli yakalandı"
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
19 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “BOZDOĞAN-25”operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Örgüt mensuplarının faaliyetleri
Yerlikaya, paylaşımına şöyle devam etti:
- Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
- Terör örgütüne üye olma,
- Terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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