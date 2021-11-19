19 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

19 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 19 Kasım Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 11,30 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

atırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 11,30 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

19 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 11,09 liradan, euro ise 12,5920 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 11,0880 liradan alınan dolar 11,09 liradan, 12,59 liradan alınan euro ise 12,5920 liradan satılıyor

. Son kapanışta dolar 11,05 liradan, euro ise 12,53 liradan satılmıştı.