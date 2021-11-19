19 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 23 bin 810 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 810

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıkarken, 218 kişi ise hayatını kaybetti.

"HİZMET ALACAĞIMIZ KURUMLARA DAHA AZ YOĞUN OLDUKLARI SAATTE GİDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 119 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 11 bin 115, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 979 bin 995, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 855 bin 752oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 119 milyon 200 bin 467.