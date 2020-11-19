19 Kasım Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 123 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre, bugün hastalığa yakalananların sayısı 4 bin 542 oldu.

Tedavi altındaki 2918 kişi iyileşip taburcu olurken 123 kişi yaşamını yitirdi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 3 BİN 850'YE ULAŞTI"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." notuyla yaptı.