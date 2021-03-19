19 Mart Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı. 87 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

Bakanlığın güncellediği tabloya göre bugün 187 bin 859 korona testi yapıldı.

21 BİN 30 YENİ VAKA

Yapılan testlerin 21 bin 30'u pozitif çıktı. Pozitif vakaların arasında ise 934 kişinin semptomlu hasta oldukları belirlendi.

87 CAN KAYBI

Hastanelerde korona tedavisi gören 18 bin 119 kişi ise bugün sağlığına kavuştu.

87 kişi daha ise virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Böylece iyileşenlerin sayısı 2 milyon 780 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 864'e ulaştı.