19 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 328 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 105 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 328

Buna göre, son 24 saatte 295 bin 4 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 18 bin 269 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,27

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,27 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 435 bin 701'e yükseldi.