Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
613.786
-0.36%
BTXN Coin
39.10
-0.28%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    19 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 328 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 105 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.03.2022 - 21:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    19 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 328

    Buna göre, son 24 saatte 295 bin 4 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 18 bin 269 oldu.

    2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,27

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,27 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 435 bin 701'e yükseldi.

    19 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    'Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi durma noktasında'
    Dünya

    'Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi durma noktasında'

    Darbedildiğini öne süren doktor hakkında soruşturma
    3. Sayfa

    Darbedildiğini öne süren doktor hakkında soruşturma

    Görüş Bildir