19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor

102 yıldır her 19 Mayıs tarihinde kutlanan Milli Mücadele'nin başlangıcı, bu yıl da ülke genelinde coşkuyla karşılandı.

Samsun'da 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından fitili ateşlenen Milli Mücadele'nin ardından başlatılan kutlama etkinlikleri, her yıl aynı coşkuyla kutlanıyor.

19 Mayıs tarihinde kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir köşesinde sevinçle karşılanıyor.

Bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, çeşitli illerde resmi törenler ve kutlamalar gerçekleşti.

İSTANBUL

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Taksim Meydanı’nda 19 Mayıs töreni VİDEO

DÜZCE

Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne 102 Türk bayraklı balon bıraktı.

Öğrencileri gökyüzüne 102 Türk bayraklı balon bıraktı VİDEO

MERSİN

Mersin'de koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlanan bayramda, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı VİDEO

ADIYAMAN

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, Türkiye'yi çeşitli branşlarda temsil eden Adıyamanlı milli sporcular İstiklal Marşı okudu.

MANİSA

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

AKSARAY

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Aksaray'da düzenlenen törenle kutlandı.

BİNGÖL

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl'de koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

BATMAN

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Batman'da Valilik bahçesinde tören düzenlendi.

İZMİR

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'in kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, orta öğretim okul idarecileri ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, gençlerin taşıdığı dev bayrak tarihi Nevşehir Kalesi'nde dalgalandırıldı. Tarihi kalede surların arasında açılan uzunluğu 22 metre, eni 15 metre ebadındaki bayrak, güzel görüntü oluşturdu.

SİVAS

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Sivas'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı

KAHRAMANMARAŞ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı.

TOKAT

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Tokat'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

ZONGULDAK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Zonguldak'ta tören düzenlendi. Zonguldak Valiliği önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

EDİRNE

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne'de Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak (sağ 4) ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba katıldı.