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    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor

    102 yıldır her 19 Mayıs tarihinde kutlanan Milli Mücadele'nin başlangıcı, bu yıl da ülke genelinde coşkuyla karşılandı.
    • AA
    • 19.05.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 15:58
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    Samsun'da 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından fitili ateşlenen Milli Mücadele'nin ardından başlatılan kutlama etkinlikleri, her yıl aynı coşkuyla kutlanıyor.

    19 Mayıs tarihinde kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir köşesinde sevinçle karşılanıyor.

    Bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, çeşitli illerde resmi törenler ve kutlamalar gerçekleşti.

    İSTANBUL

    Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #1

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #2

    Taksim Meydanı’nda 19 Mayıs töreni VİDEO

    DÜZCE

    Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne 102 Türk bayraklı balon bıraktı.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #3

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #4

    Öğrencileri gökyüzüne 102 Türk bayraklı balon bıraktı VİDEO

    MERSİN

    Mersin'de koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlanan bayramda, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #5

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #6

    Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı VİDEO

    ADIYAMAN

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, Türkiye'yi çeşitli branşlarda temsil eden Adıyamanlı milli sporcular İstiklal Marşı okudu.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #7

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #8

    MANİSA

    Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #9

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #10

    AKSARAY

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Aksaray'da düzenlenen törenle kutlandı.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #11

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #12

    BİNGÖL

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl'de koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #13

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #14

    BATMAN

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Batman'da Valilik bahçesinde tören düzenlendi.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #15

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #16

    İZMİR

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'in kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, orta öğretim okul idarecileri ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #17

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #18

    ÇANAKKALE

    Çanakkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #19

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #20

    NEVŞEHİR

    Nevşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, gençlerin taşıdığı dev bayrak tarihi Nevşehir Kalesi'nde dalgalandırıldı. Tarihi kalede surların arasında açılan uzunluğu 22 metre, eni 15 metre ebadındaki bayrak, güzel görüntü oluşturdu.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #21

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #22

    SİVAS

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Sivas'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #23

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #24

    KAHRAMANMARAŞ

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #25

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #26

    TOKAT

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Tokat'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #27

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #28

    ZONGULDAK

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Zonguldak'ta tören düzenlendi. Zonguldak Valiliği önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #29

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #30

    EDİRNE

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne'de Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak (sağ 4) ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba katıldı.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #31

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sevinçle kutlanıyor #32

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