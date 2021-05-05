19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs 2021 resmi tatil mi?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve 19 Mayıs resmi tatil mi sorusu gündemde yerini aldı. Peki 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatil günleri, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs'a kısa bir zaman kala '19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Peki,19 Mayıs ne zaman, hangi gün? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar..

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor.