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    19 Mayıs Perşembe bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

    19 Mayıs'ta bankada işi olan vatandaşların gündeminde "Resmi tatilde bankalar açık mı" sorusu yer alıyor. Peki 19 Mayıs Perşembe günü bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 09:55
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    19 Mayıs Perşembe bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

    19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar araştırılıyor.

    "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Para işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, detayları merak ediyor.

    Aynı zamanda havale ve EFT işlemleri de sorgulanıyor. Resmi tatillerde EFT yapılır mı? 19 Mayıs'ta havale ve EFT geçer mi? soruları gündemde yer alıyor.

    Peki 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? İşte ayrıntılar..

    19 Mayıs Perşembe bankalar açık mı?

    Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyordu. Resmi tatil olması nedeniyle de bazı kurum ve kuruluşlar 19 Mayıs Perşembe günü çalışmayacak.

    19 Mayıs'ta havale ve eft yapılır mı?

    19 Mayıs Perşembe günü bankalar çalışmayacak. Resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Ancak FAST sistemi ile 5 bin liraya kadar anlık para göndermek mümkün olacak.

    19 Mayıs Perşembe bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı? #1


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