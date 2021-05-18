19 Mayıs sözleri ve mesajları: Yepyeni, farklı, en güzel ve anlamlı 19 Mayıs kutlama mesajları

19 Mayıs sözleri ve mesajları: Yepyeni, farklı, en güzel ve anlamlı 19 Mayıs kutlama mesajları

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle 19 Mayıs kutlama sözleri ve mesajları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte en güzel 19 Mayıs kutlama mesajları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Bu nedenle 19 Mayıs tarihi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı tarih olarak kabul edilmektedir.

Türk tarihi açısından oldukça önem arz eden günler arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken 19 Mayıs ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler ise şimdiden 19 Mayıs mesajlarını araştırıyor.

Bu yıl da pandemi dolayısıyla önceki yıllara göre çok fazla etkinliğin yapılamayacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs mesajları ve sözleri ile anlam bulacak.

İşte, yepyeni, farklı en güzel ve anlamlı 19 Mayıs 2021 kutlama mesajları, sözleri ve görselleri...

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygı ile anıyorum.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs'ta milletimizin geleceği olan gençlerimize nice başarılar diler vatanın ve milletin yükselişinde öncülük etmelerini temenni ederim.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs 1919'un 102. yıldönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, bu ülke için can vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs'ın 102. yılında tüm milletimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

"Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

''Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.'' (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.