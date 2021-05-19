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    19 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    19 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.05.2021 - 20:27
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 20:43
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 11 BİN 553

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 902 semptomlu hasta belirlendi.

    233 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 9 bin 271 kişi sağlığına kavuşurken, 233 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 bin 419 oldu.

    19 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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