Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlayan bağımsızlık mücadelesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. İşte 19 Mayıs'ı bayram yapan o hikaye...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 103. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla karşılanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu'ya ilk adımını attı.

Samsun'da başlayan zorlu yolculuk 23 Nisan 1920'de Birinci Meclis'in kuruluşu, 29 Ekim 1923'de de cumhuriyetin ilanıyla son buldu.

Atatürk, bu kutlu zaferi Türk gençliğine armağan ve emanet etti.

19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı ilan eden gün ise, Atatürk ve yakın dostları arasında bir hikayeye dayanıyordu.

İşte 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilişi...

19 Mayıs'ı 'Gençlik ve Spor Bayramı' yapan hikaye VİDEO