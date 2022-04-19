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- 19 Nisan Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
19 Nisan Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 09:30
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 19 Nisan Salı 2022 piyasalardaki son durum...
19 Nisan dolar ve euro ne kadar?
Dolar, 19 Nisan 2022 sabahına 14,65 bandında başladı. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,6419 lira, satış fiyatı 14,6519 liradan işlem görüyor. Euro/TL'de alış fiyatı 15,7796 lira, satış fiyatı 15,7862 lira seviyesinde yer alıyor. İngiliz Sterlini ise 19,0003 lira alış fiyatı, 19,0956 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.